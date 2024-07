Nelly Furtado foi ao arquivo do seu smartphone e recordou uma viagem a Portugal no verão de 2023. Na sua conta no TikTok, a artista partilhou um vídeo onde aparece a comer bacalhau.

"Este bacalhau do Zé da Mouraria no verão passado estava tão delicioso que eu estou a publicar sobre isto um ano depois", escreveu a cantora. "Devia estar a partilhar coisas sobre o disco '7'", acrescentou.

Nas legendas do vídeo, a artista escreve "bacalhão", tendo sido corrigida pelos seus seguidores.