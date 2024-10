No primeiro dia, o destaque vai para a portuguesa Nenny, que combina hip-hop, R&B e sonoridades africanas e autora de temas como “Tequilla”, “Bússola” e “Mar Azul”.

Antes dela, sobe ao palco Milhanas, com a apresentação do seu disco de estreia, “De Sombra a Sombra”.

No dia 23, atua o duo Amadou & Mariam, que combina música tradicional africana com elementos de pop, rock e eletrónica, que se celebrizou fora do mundo francófono quando Manu Chao produziu o disco “Dimanche à Bamako”, de 2004.

Antes, Soraia Tavares levará o público numa viagem pelas suas raízes cabo-verdianas e lisboetas.

Segundo a Casa das Artes de Famalicão, que acolhe o festival, o Soul de Inverno consolida-se como “uma proposta musical de referência”, proporcionando ao público “uma mistura equilibrada entre talentos emergentes e artistas de qualidade mundial”.

“Esta 3.ª edição reforça a missão do festival de trazer inovação e diversidade ao panorama musical, unindo Famalicão a grandes nomes da música contemporânea”, acrescenta.