De acordo com o agenciamento do músico, em comunicado, no segundo álbum de Tóli César Machado a solo “a prioridade é a palavra”.

“Para esta viagem ao mundo da imaginação, Toli César Machado convidou músicos, poetas e intérpretes com quem partilha instrumentais que nos fazem lembrar as bandas sonoras dos filmes das nossas vidas”, lê-se no comunicado sobre o álbum, descrito como “um disco cinematográfico que convida a viajar pelo imaginário da estética que marcou os anos 40”.

Os temas de “Noir” contam com letras da autoria de Tiago Torres da Silva, Edu Mundo, Vasco Barreto, Hélder Moutinho e Mário Alves. Nas vozes, o músico conta com a participação de Ela Vaz, Marisa Liz, Valter Lobo, Marcela Freitas, Hélder Moutinho e Zeca Medeiros e Ricardo Parreira.

Em “Noir”, Tóli César Machado tem ainda como convidados os músicos Ianina Khmelik, Luísa César Machado, Wallow Choir e Telmo Marques.

O concerto de apresentação de “Noir” está marcado para 24 de fevereiro no Fórum Lisboa, antigo cinema Roma, em Lisboa. Haverá também um concerto no Porto, cuja data será anunciada em breve.