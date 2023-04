"Let Me Entertain You", canta Robbie Williams desde 1997, e a sua missão continua a ser essa: entreter-nos da melhor forma possível.

Quase 10 anos depois do elogiado concerto no Rock in Rio Lisboa 2014, o britânico regressou a Portugal no passado dia 27 de março, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa - se não conseguiu bilhete, não se preocupe: o cantor regressa a 28 de maio para atuar no North Festival, no Porto.

O concerto na Alfândega do Porto marcará a estreia do britânico na cidade Invicta. No festival, o artista vai apresentar o espetáculo da "XXV Tour", digressão que celebra os seus 25 anos como artista a solo.

Depois do concerto em Lisboa, a procura de bilhetes para o concerto no North Festival aumentou, destaca a organização. Além das entradas gerais, as vendas dos bilhetes VIP Experience também registaram um crescimento.

O North Festival decorre nos dias 26, 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto. Os bilhetes para a edição de 2023 encontram-se à venda online - Bol e Ticketmaster - e nas lojas físicas.

No primeiro dia do festival, os Chemical Brothers são os cabeças de cartaz. Já no segundo dia, Ivete Sangalo, Ana Castela e Gustavo Mioto vão subir ao palco principal.

No último dia do festival, além de Robbie Williams, Pedro Abrunhosa, The Black Mamba, Tiago Nacarato, Shaka Lion e Yen Sung prometem animar os festivaleiros.

Ao SAPO Mag, a organização adianta que o cartaz completo dos três dias será anunciado brevemente.

Veja os preços:

Passe Geral – Disponibilidade Limitada - Acesso aos 3 Dias – 145,00€ (com todas as taxas incluídas)

Bilhete Diário – 26 de Maio – 55,00€ (com todas as taxas incluídas)

Bilhete Diário – 27 de Maio – 55,00€ (com todas as taxas incluídas)

Bilhete Diário – 28 de Maio – 95,00€ (com todas as taxas incluídas)

O passe geral e os bilhetes diários podem ser adquiridos em northmusicfestival.com e/ou nas lojas físicas Fnac, CTT, Worten e Serveasy.