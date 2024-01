Tom Odell regressa a Portugal na primavera para um concerto no North Festival.

O cantor britânico vai subir ao palco do festival do Porto no dia 25 de maio, confirmou a organização esta quinta-feira, dia 18 de janeiro.

Aos 33 anos, o cantor e compositor conta com uma mão cheia de sucessos que são cantados a uma só voz um pouco por todo o mundo - o maior exemplo disso é o tema "Another Love", o seu primeiro single e que regressou novamente aos tops dos serviços de streaming em 2022.

Além de "Another Love", "Best Day of My Life", "Hold Me", "Can't Pretend" e "Smiling All the Way Back Home" são alguns dos temas que o cantor promete apresentar no North Festival.

No dia 25 de maio, também sobem ao palco do festival os Keane. A banda britânica regressa a Portugal para celebrar os 20 anos do álbum de estreia, "Hopes and Fears", de onde saíram temas como "Somewhere Only We Know" e "Everybody’s Changing".