Smashing Pumpkins e Dua Lipa também vão atuar na edição de 2024.

Os Khruangbin são a primeira confirmação do Palco Heineken do NOS Alive. O trio norte-americano estreia-se no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a 13 de julho de 2024.

Os Khruangbin, formados pela baixista Laura Lee, o guitarrista Mark Speer e o baterista DJ Johnson, são conhecidos por fundir diversas influências musicais como o surf-rock do leste asiático, o funk persa e o dub jamaicano. "A banda sediada em Houston infunde uma sinceridade emocional na sua musicalidade transportadora", sublinha o fetsival em comunicado.

Os bilhetes para o NOS Alive já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do festival.

Em julho de 2023, o NOS Alive recebeu 165 mil pessoas no Passeio Marítimo de Algés durante os três dias do Festival, que assistiram a 123 atuações divididas pelos sete palcos do festival: Palco NOS, Palco Heineken, Palco WTF Clubbing, Palco Fado Cafe, Palco Comédia, Palco Coreto e Pórtico