Passam alguns minutos das duas da tarde, o sol entra pelas janelas do Plano B, no Porto. Entre ajustes de luzes, câmaras e trocas guarda roupa, Mickael Carreira e Gonzalo Hermida aproveitam para descansar uns minutos e falar sobre flamenco, o género que os juntou para o novo single do cantor português - veja aqui o videoclipe.

"Estivemos a gravar de manhã na rua. Viemos ontem de Madrid", conta Mickael Carreira antes de se preparar para a segunda parte das gravações, que decorreram no popular bar da cidade Invicta. Entre conversas, gargalhadas e escolha de adereços, ouve-se uma sirene e a contagem final: "3, 2, 1: Mickael Carreira e Gonzalo Hermida, desçam, vamos começar a gravar", diz o realizador Carlos Mata.

No piso inferior do Plano B, tudo está diferente para recriar um ambiente mais clássico. Nas cenas, os músicos são acompanhados por várias bailarinas flamenco.

Depois dos últimos ajustes de luzes e da revisão da "matéria", é hora da ação. Nos primeiros minutos, Mickael Carreira e Gonzalo Hermida têm apenas de caminha até ao bar e beber um "copo". "Como me estou a sair como ator?", pergunta o artista português à equipa. "Isto não é fácil, ter de manter o ar sério", acrescenta o cantor espanhol.

Veja o vídeo dos bastidores:

"Conheci o Gonzalo há um ano, um ano e meio. Estava em estúdio com o produtor Stego e conhecemos-nos. Tivemos uma boa química, mas nunca pensámos em trabalhar juntos, em fazer uma música juntos. E esta canção junta os nossos dois universos - o meu lado mais romântico e pop e o lado do flamenco do Gonzalo. Acho que a fusão ficou interessante", conta Mickael Carreira durante uma pausa das gravações.

créditos: TIAGO DAVID

Nas pausas das gravações e entre uma e outra sesta, Gonzalo Hermida também recorda ao SAPO Mag que conheceu o artista português através do produtor Stego: "O Mickael ligava-me a pedir para escrever uma ou outra canção. Mas não estava previsto eu cantar neste single, ele só me mandou para eu terminar de escrever uns versos. Mas ele gosto muito do demo, conversamos e hoje estamos aqui a gravar o videoclipe e tudo mais".

Mickael Carreira recorda também que "já tinha metade da canção escrita quando a mandou ao Gonzalo, simplesmente para ele acabar a música, a escrita e composição". "Já o conhecia como compositor e já tínhamos trabalhado juntos. Mandei-lhe a música e ele mandou-me uma demo com a foz dele e pensei: 'espera, ele tem de entrar na música comigo. Não vou convidar mais ninguém", recorda o cantor português, deixando elogios ao colega e amigo: "Além de ser um grande compositor, sou fã da voz dele. Tem feito um percurso incrível em Espanha, principalmente. Poder colaborar com artistas como ele... é sempre incrível".

"Quis voltar com algo diferente"

Com o novo single, Mickael Carreira quis inovar e arriscar. "Por ter estado algum tempo parado, quis voltar com algo diferente, mesmo a nível de sonoridade - acho que as canções refletem aquilo que sou e fiz nos últimos anos. E também a nível visual. Neste videoclipe, vais sentir uma diferença em relação ao que fiz no passado, especialmente por estar a trabalhar com pessoas novas e pessoas que, muitas vezes, não estão tão associadas ao meu estilo de música", explica o artista.

Gravado nas ruas do Porto e no Plano B, o videoclipe de "Última Vez" conta com realização de Carlos Mata, responsável, por exemplo, pelo vídeo de "Despedida de Solteira", de Bárbara Tinoco, "Saia da Carolina", de Carolina Deslandes, ou "Volta Para Ti", de Jimmy P e SYRO.

Veja na galeria os bastidores das gravações:

"Quisemos apresentar uma parte visual totalmente diferente. Este videoclipe, além de toda a história, tem uma parte visual muito interessante", acrescenta, confessando que "gosta da parte da produção e gravação de vídeos": "As fotografias não gosto tanto, mas a parte dos videoclipes é sempre um desafio. Gosto mesmo de acompanhar tudo e falo com o realizador sobre os detalhes. Já o papel de ator... quando comecei há 16 anos, não tinha jeito nenhum. Hoje não digo que sou ator, mas é uma coisa que gosto e é um desafio".

créditos: TIAGO DAVID

Para Gonzalo Hermida, o videoclipe vai surpreender o público. "Gravar o vídeo no Porto está a ser maravilhoso. Já estamos cansados de tantas horas, mas está a ser muito divertido. Temos momentos de pausa, momentos de tesão, cenas difíceis, mas está a ser tudo agradável. O resultado vai ser muito bom e vai transmitir uma energia positiva", adianta o cantor espanhol.

O novo disco de Mickael Carreira

"Última Vez" é a primeira canção a ser revelada do próximo álbum de Mickael Carreira. "Este single é o regresso do artista às canções românticas com inspiração latina, um estilo musical que se tornou na sua imagem de marca", destaca o comunicado.

Em conversa exclusiva com o SAPO Mag, Mickael Carreira adianta alguma pistas sobre o novo álbum, o sucessor de "Instinto", editado em 2016. "Não posso contar muito, mas até ao final do ano vamos ter muita música e o disco vai sair no próximo ano", revela.

"Os meus fãs perguntaram-me muitas vezes porque é que não lançava nada. Precisava desta pausa porque várias razões. Aconteceram muitas coisas e senti que precisava desse tempo - no final do dia, somos todos feitos de sentimentos e de coisas que vivemos. Senti que precisava desta pausa para voltar mais forte do que nunca", frisa o cantor, confessando que está ansioso: "Estou feliz por voltar, para mostrar tudo o que tenho feito nos últimos meses. Confesso que há alguma ansiedade, mas sei que posso contar sempre com o meu público".

O disco chega no início de 2024 e os últimos detalhes estão a ser ultimados. "Estamos a escolher o nome do disco, tenho três opções. O título vai refletir aquilo que eu sinto neste disco e tudo aquilo pelo que passei neste processo. Vai ser um título bastante pessoa", conta o artista, adiantando que o novo álbum vai contar com "algumas colaborações nacionais".