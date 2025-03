Alçada, cantautor, guitarrista e produtor português com origens beirãs, angolanas e cabo-verdianas, editou esta sexta-feira, dia 7 de março, o single "Não Me Vou Agarrar".

O artista iniciou a sua carreira em 2024 com o lançamento de quatro temas - "Grato", "Sai de mim", "Ego’ e ‘Água Fria".

"Escrevi esta música no dia em que decidi que me ia libertar das amarras de um amor que se perdeu para sempre. Escrever esta música foi a única maneira que arranjei de conseguir seguir em frente com a minha vida e ter alguma forma de 'closure'", explica o músico.

"Houve a transformação da dor na coragem de finalmente olhar para a realidade sem esperança, resultando num misto de mágoa e alegria por finalmente me ter libertado de um estado emocional que estava a fazer de mim refém.” afirma o artista sobre o lado emocional da canção", acrescenta.

"Não Me Vou Agarrar" abre o capítulo do seu EP de estreia, a sair no final de março de 2025.