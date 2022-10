Os fãs de Bob Dylan foram apresentados a excertos do novo livro da lenda do 'folk-rock' americano e vencedor do Nobel, "The Philosophy of Modern Song", previsto para ser publicado no mês que vem, após a divulgação no jornal The New York Times (NYT).

Trata-se de uma coleção de ensaios, o seu primeiro livro escrito desde 2004, quando lançou "Chronicles, Volume One", e explora o poder da composição musical. A sua publicação está prevista para 8 de novembro pela editora Simon and Schuster.

Trechos publicados no NYT mostram reflexões do aclamado poeta e músico americano sobre "Strangers in the Night", música de Frank Sinatra, e "My Generation", hino da banda de rock britânica The Who.

Muitos dos ensaios incluem "refrões" ampliados por Dylan nas suas próprias palavras a partir de uma peça mais curta e solta, na qual o artista se estende sobre o tema em questão.

"Algo no seu espírito vital, o seu pulso, algo que corre no sangue, diz-te que você deve ter este sentimento terno de amor agora e para sempre, essa essência de amor devoto agarrada com força. Isso é essencial e necessário para continuar vivo e enganar a morte", escreveu Dylan sobre Sinatra.

O livro também inclui reflexões sobre outros artistas, como Hank Williams e Nina Simone.

Dylan, que se lançou na cena 'folk' nova-iorquina no início dos anos 1960, vendeu mais de 125 milhões de álbuns em todo o mundo.

O artista de 81 anos mantém um rigoroso calendário de digressões e atualmente está numa mundial que se estenderá até 2024.

Em 2020, lançou o seu 39º álbum de estúdio, "Rough and Rowdy Ways", aclamado pela crítica.

Ele ganhou o prémio Nobel de Literatura em 2016 "por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição de canções americanas".