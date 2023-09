A digressão mundial de "GUTS" passa pela Altice Arena, em Lisboa, a 22 e 23 de junho de 2024. A bilheteira online abriu esta quinta-feira, às 15h00, e o tempo médio de espera é superior a uma hora.

"Para quem se registou e recebeu um código, a venda dos bilhetes tem início na quinta-feira, dia 21 de setembro, às 15h. A fila de espera terá início nessa altura", adianta a MEO Blueticket. Numa primeira fase, o público tive de realizar uma inscrição no site da cantora. Já esta quarta-feira, dia 20 de setembro, os fãs selecionados receberam um código para aceder à compra.

Os preços dos bilhetes para os concertos variam entre os 49 e os 305 euros. A informação detalhada sobre os valores é apenas revelada no momento da compra.

Os bilhetes para a plateia em pé estão à venda por 77 euros, enquanto que os lugares para os balcões da Altice Arena podem custar entre 49 euros (visibilidade reduzida) e os 124 euros (balcão 1 - charity platinum)-

Já o pack Vip Experience está à venda por 305 euros.

PREÇOS:

GA PIT EXPERIENCE PACKAGE - LUGARES EM PÉ: 305 EUROS

PLATEIA EM PÉ: 77 EUROS

BALCÃO 1 - CHARITY PLATINUM - LUGARES MARCADOS: 124 EUROS

BALCÃO 1 - LUGARES MARCADOS: 84 EUROS

BALCÃO 1/ visibilidade reduzida - LUGARES MARCADOS: 79 EUROS

BALCÃO 2 (i) - LUGARES MARCADOS: 84 EUROS

BALCÃO 2 (ii) - LUGARES MARCADOS: 54 EUROS

BALCÃO 2 (ii)/ visibilidade reduzida - LUGARES MARCADOS: 49 EUROS

MOBILIDADE CONDICIONADA - 54 EUROS

Produzida pela Live Nation, a digressão mundial conta com 75 datas. O primeiro concerto está marcado para 23 de fevereiro, na Califórnia.

Na digressão, Olivia Rodrigo vai ainda disponibilizará bilhetes Silver Star - um número limitado de bilhetes a 20 euros que estarão disponíveis posteriormente. "Esta iniciativa visa tornar os seus espetáculos mais fáceis e acessíveis para os seus fãs. Silver Star Tickets estão limitados a dois por compra e só podem ser adquiridos em pares. Estes lugares serão lado a lado e a localização dos mesmos só será revelada no dia do espetáculo quando forem levantados na bilheteira", adianta a promotora.

"Estes bilhetes podem ser para vários pontos do recinto, incluindo bilhetes de visibilidade reduzida, de balcão 1 ou 2, assim como de plateia em pé", explica o comunicado.

Dois anos depois, Olivia Rodrigo voltou à música com um novo álbum - "Guts" chegou na passada sexta-feira, dia 8 de setembro, e conta com 12 canções, entre elas os singles "Vampire" e "Bad Idea Right?".