De acordo com o agenciamento da banda, que integra ainda Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo, o ciclo “One Shot Sessions” decorre “no âmbito do processo de criação do próximo disco da banda, encontrando no palco do Musicbox um espaço de partilha e inspiração com vários músicos convidados”.

As datas das próximas sessões do ciclo, e respetivos convidados, serão “reveladas brevemente”.

Os Club Makumba apresentaram-se ao vivo pela primeira vez em novembro de 2019, em Lisboa. Nesse concerto, interpretaram temas do álbum de estreia, “Club Makumba”, que tinham acabado de gravar, mas acabaram por editar apenas em janeiro deste ano, por culpa da pandemia da COVID-19.

Em janeiro, em entrevista à Lusa, João Doce falou da música de Club Makumba como “muito fluida e aberta, no sentido em que vive de muitas influências e de muitas latitudes, sem uma grande preocupação, a não ser o gosto pessoal e a interatividade dos elementos da banda, que acaba por conduzir as músicas para esse sítios”. “Terá algo mediterrânico, algo de África, algo de urbano”, acrescentou.

A música de Club Makumba é também “de resistência”, expressão que tem dois sentidos.

“Por um lado, a abertura que a banda tem a influências de todo o mundo. Num momento em que o mundo politicamente atravessa problemas gravíssimos, de barreiras e muros que se erguem à circulação das pessoas, e quanto mais desfavorecidas e quanto mais problemáticos são os países de onde essas pessoas vêm, mais barreiras e mais muros se erguem. É uma justa homenagem”, referiu na altura.