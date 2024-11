Às 19:30, na Igreja de S. Roque, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, sob a direção do cravista João Miguel Jalôto, com o percussionista Marco Fernandes como solista, apresenta “Música Aquática”. Antes, às 16:30, na Sala de Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), cumprem-se os programas de música de câmara.

Em declarações à agência Lusa, a diretora de Cultura da SCML, Teresa Nicolau, referiu-se à temporada como “uma festa” com “grandes orquestras” da cidade.

“O fio condutor desta temporada é, acima de tudo, de alguma forma, contarmos a história com as grandes orquestras de Lisboa e os nossos parceiros. Ter o Teatro Nacional de S. Carlos e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, na Igreja de S. Roque, é uma honra”, disse Teresa Nicolau à Lusa, realçando que esta é uma das igrejas lisboetas com “melhor acústica”.

“Convidar os nossos parceiros para celebrar a música em S. Roque, foi o conceito desta edição”, afirmou.

Além da Igreja de S. Roque, esta temporada vai também ter outros palcos no Bairro Alto, como a Igreja de S. Pedro de Alcântara, a Casa Ásia, a Sala de Extrações da SCML e o Palácio dos Marqueses de Tomar - onde funciona a revista Brotéria -, com concertos, teatro de sombras e uma leitura encenada.

Referindo-se aos espetáculos previstos como “maravilhosos”, a responsável destacou o concerto na próxima quinta-feira, “O Chiaroscuro de Vivaldi e Bach”, pela Orquestra Sem Fronteiras, dirigida pelo seu maestro fundador, Martim de Sousa Tavares.

O maestro, que colabora com a Temporada desde 2018, dirige uma o ciclo 'online' de “apreciação musical”, “Ouvidos para a Música”, que visa dar a conhecer e divulgar a música clássica.

Também na quinta-feira, às 16:00, no espaço Brotéria, é apresentado este ciclo pelo maestro Sousa Tavares e por Teresa Nicolau.

A responsável destacou igualmente o concerto de encerramento da Temporada, no dia 01 de dezembro, às 21:00, na Igreja de S. Roque, pelo Coro Ecce, “En Tierras Ajenas”, com o pianista Filipe Raposo.

O programa do concerto, sob a direção musical do maestro Paulo Lourenço, é constituído por cantigas sefarditas.

O programa completo da Temporada pode ser consultado em https://tmsr.scml.pt/ .