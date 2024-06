Numa altura em que "Mamonas Assassinas: O Filme" pode ser visto nos cinemas nacionais, a banda brasileira que encarna o quinteto de Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento no grande ecrã atuou no Rock in Rio Lisboa este sábado, 22 de junho. No Parque Tejo, os atores e músicos falam do espetáculo que oferece "alegria e nostalgia ao mesmo tempo".