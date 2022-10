Depois de se ter estreado “nas atuações internacionais em 2019, com a participação no Macao International Music Festival”, a banda de Coimbra vai atuar pela primeira vez em Londres, no dia 30 de abril no The Jazz Cafe, segundo o agenciamento dos Os Quatro e Meia,

A banda, que editou o álbum “Sentir o Sol (ao vivo no estádio Cidade de Coimbra)”, já anunciou uma atuação na Altice Arena, dia 4 de novembro, de 2023, cujos bilhetes já se encontram à venda.