Segundo o presidente do município, António Beites, esta é a “grande feira de verão” no concelho e visa a promoção dos produtos locais, atividade económicas, serviços e zonas de lazer.

Ainda de acordo com o autarca, foi desenhado um “cartaz com diversidade” e feita uma “aposta clara para sábado”, dia 27, com Paula Fernandes, num espetáculo que terá entrada livre, mas com concertos para diferentes gostos.

No dia 26 atuam os Ferro & Fogo, Cromos da Noite e a DJ Mayara Azevedo e, no dia seguinte, após a cantora brasileira, sobem ao palco a Dupla Mete Cá Sets e Quim das Remisturas. O último dia, domingo, dia 28, é dedicado à música popular, com Liliana Oliveira e Coração Minhoto.

“Esta programação não é só para a nossa população, temos de abrir os horizontes para uma população externa. Naturalmente, vem muita da nossa população flutuante, mas pensamos na promoção turística. O alojamento turístico está a crescer bastante e é preciso ser também alimentado pelos eventos culturais”, referiu António Beites, em declarações à agência Lusa.

O orçamento da festa, segundo o presidente da Câmara de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, ultrapassa os 200 mil euros e são esperados milhares de visitantes.

António Beites salientou ainda “os muitos encantos, a beleza, a paisagem natural, o património cultural” de Penamacor, que são um atrativo para turistas, e disse esperar que a feira seja um complemento a toda essa oferta e que possa até contribuir para dar a conhecer o território e eventualmente fixar pessoas.

O “programa é muito eclético”, enfatizou o autarca, destacando, além dos concertos, “a componente desportiva associada, a componente cultural, a componente recreativa” e uma oportunidade para “potenciar as áreas balneares”.

“É um cartão muito recomendável para quem queira visitar Penamacor neste fim de semana. Estes territórios têm de vender o que têm de melhor e temos muito para vender em Penamacor”, acrescentou.