A banda britânica James atua em 2 de agosto na Feira Terras do Lince, em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, num espetáculo com entrada gratuita.

O coletivo de Manchester, liderado por Tim Booth, sobe ao palco pelas 23:00, no Terreiro de Santo António, no centro da vila.

A Feira Terras do Lince realiza-se entre 31 de julho e 3 de agosto e no cartaz constam Gipsy Kings – Featuring Nicolas Reyes, na noite de 1 de agosto, os Alcoolémia, dia 31, e Tradição d`Ouro, em 3 de agosto.

No mesmo dia em que os James sobem ao palco, tocam também, na Praça Nova do Ex-Quartel, os Áudio 80, às 21:00, os Funk Boys, às 01h00, e DJ Sayless, às 03h00, enquanto à tarde se apresentam, no Jardim da República, os Bardo da Gardunha.

No dia 1 estão previstas as atuações dos The Twist Connection, dos Bombatuke, DJ Dilcio e Chaito & Palosanto.

No dia de abertura, além dos Alcoolémia, sobem ao palco os P*ta da Loucura.

Todos os espetáculos têm entrada livre nos diferentes recintos.

A Feira Terras do Lince é este ano alargada a mais um dia do que o habitual.

Segundo a autarquia, liderada por António Luís Beites, o certame “dá a conhecer o que de melhor se produz em Penamacor, marcando o calendário de verão na vila, com uma mostra de produtos regionais e das atividades económicas e associativas do concelho e contando ainda com diversas atividades e animação cultural”.

Na nota enviada à agência Lusa, o município adiantou que o evento, em formato alargado, é também um local privilegiado para fazer contactos e realizar negócios.

Durante a tarde todos os dias há animação de rua com vários grupos musicais e um conjunto de atividades paralelas.

No primeiro dia está agendada a inauguração da exposição “Um segundo olhar sobre a obra de Bertino Cordeiro”, no Museu Municipal.

No dia 2 é apresentado o livro “A gotinha vermelhusca”, de Iolanda Santos, no Teatro Clube de Penamacor.