Os Pearl Jam cancelaram mais dois concertos em Berlim, na Alemanha, agendados para esta terça e quarta-feira, 2 e 3 de julho. A banda também já tinha desmarcado o espetáculo do passado sábado, 29 de junho, em Londres.

O grupo sobe ao palco do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 13 de julho.

O cancelamento dos concertos deve-se a motivos de saúde. "Lamentamos partilhar que os concertos marcados para 2 e 3 de julho, em Berlim, foram cancelados. Apesar dos esforços de todos, a banda ainda não se encontra recuperada”, escrevem os Pearl Jam em comunicado partilhado nas redes sociais.

“Conhecemos os impactos desta decisão. Lamentamos profundamente que tantas pessoas empenhem o seu tempo, dinheiro e energia emocional para conseguirem bilhetes e vir ver a banda; é um desgosto desiludir-vos", acrescentaram.

Na publicação, a banda pede a compreensão dos fãs e sublinha: "Por favor, acreditem que nunca tomamos estas decisões de ânimo leve, e que fazemos todos os possíveis para tocar".