O novo álbum dos Pearl Jam foi editado esta sexta-feira, 19 de abril. Sucessor de "Gigaton", de 2020, "Dark Matter" é o 12.º disco de originais dos norte-americanos e vai ser apresentado em Portugal no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, a 13 de julho, no âmbito de uma digressão internacional de 35 datas.

Em 2023, os membros da banda — Eddie Vedder [voz], Jeff Ament [baixo], Stone Gossard [guitarra], Mike McCready [guitarra] e Matt Cameron [bateria] — retiraram-se para os Shangri-La Studios, em Malibu, onde começaram a tocar com o produtor Andrew Watt.

"Dark Matter" nasceu em apenas três semanas, assinala a editora em comunicado, e "canaliza o espírito partilhado de um grupo de irmãos confidentes e criativos de longa data numa sala, que tocavam os seus instrumentos como se as suas próprias vidas dependessem disso". Para o vocalista, o disco é o melhor trabalho da banda.

O álbum vai ter uma edição especial este sábado, 20 de abril, a propósito do Record Store Day, que celebra as lojas de discos independentes.

Em 2020, os Pearl Jam celebraram 30 anos de atuações ao vivo. Em 2017, foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame, cimentando-os como uma das bandas mais populares do rock do seu tempo.

Alinhamento de "Dark Matter":

1. “Scared of Fear”

2. “React, Respond”

3. “Wreckage”

4. “Dark Matter”

5. “Won’t Tell”

6. “Upper Hand”

7. “Waiting for Stevie”

8. “Running”

9. “Something Special”

10. “Got to Give”

11. “Setting Sun”