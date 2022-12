A nona edição do festival está prevista de 11 a 14 de fevereiro em várias cidades do país, tendo já sido convocadas salas de espetáculos em Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Lagoa, Leiria, Lisboa, Porto, Torres Novas e Vila do Conde.

Esta semana, a organização anunciou a adição de oito nomes ao cartaz: Pedro Abrunhosa, Lena D’Água, Syro, GNR, Luísa Sobral, Fernando Daniel, Aurea e Paulo Gonzo.

Na semana passada, o festival tinha revelado o espetáculo inédito "As canções de amor de Jorge Palma”, no qual o músico português estará acompanhado de uma orquestra e vários convidados.

Jorge Palma fará este espetáculo inédito a 11 de fevereiro, no Campo Pequeno (Lisboa), a 11 de fevereiro no Coliseu do Porto.