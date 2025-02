O festival celebra este ano o 10.º aniversário com “uma edição especial”, que tem como “um dos grandes destaques” do cartaz o espetáculo “As Canções de Amor dos Santos & Pecadores”, que marca o regresso da banda de Olavo Bilac aos palcos, após um interregno de onze anos.

O espetáculo da banda que se popularizou na década de 1990, sobretudo devido ao tema “Não Voltarei a Ser Fiel”, está marcado para sexta-feira e sábado, no Coliseu do Porto e no Campo Pequeno, em Lisboa, respetivamente.

Porto e Lisboa são três das localidades que, este ano, acolhem concertos do festival. A estas juntam-se Amarante, Torres Novas, Leiria, Vila do Conde, Aveiro, Peso da Régua, Santarém, Ourém e as estreantes Barreiro, Lousã, Penafiel, Valongo e Lagoa (na Ilha de São Miguel, Açores).

Marisa Liz, Tiago Bettencourt, Jorge Palma, Raquel Tavares, João Pedro Pais, Lura, Nuno Ribeiro, Sara Cruz, Lena d'Água, Noble e o concerto especial “Para Sempre Marco”, de homenagem ao cantor Marco Paulo, que morreu em outubro do ano passado, fazem parte do cartaz.

Todas a informações sobre o programa podem ser consultadas ‘online’ no 'site' oficial do festival, em www.asvezesoamor.pt.

O festival Às Vezes o Amor é uma iniciativa das agências Produtores Associados e Locomotiva Azul.