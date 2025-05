Pedro Gonçalves tem um novo álbum. "Como Bate o Coração?", o sucessor de "Alma Gémea" (2024) chegou na passada sexta-feira, dia 2 de maio, e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"O álbum 'Como Bate o Coração?' é o trabalho mais maduro de Pedro Gonçalves até hoje. Após dois concertos esgotados (Hard Club, no Porto, e Capitólio, em Lisboa) que marcaram o fim do capítulo do 'Alma Gémea', o seu primeiro álbum, o artista assume que cresceu", destaca a editora em comunicado.

O disco conta com participações especiais de de Susana Félix, Joana Oliveira, Catarina Silva, Camila Ribau e do grupo Coimbra Gospel Choir.

"É o álbum mais maduro, sincero e bonito que fiz até hoje. Com as minhas músicas favoritas de sempre, até agora. Comecei a escrever este álbum logo após finalizarmos as gravações de estúdio do 'Alma Gémea'. Por isso é 'fresco', é quem eu sou hoje, quem quero ser na música e onde me tenho encontrado", explica Pedro Gonçalves nas redes sociais

Para o artista, o disco é "um reflexo e um desabafo sobre o auto-conhecimento". "Este novo disco é a luz que faltava ao primeiro álbum, a esperança que faltou durante muito tempo na minha vida. Yin e Yang. É ainda surreal que este 'Yang' tenha a participação de algumas das mulheres mais talentosas da música em Portugal", confessou.