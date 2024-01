Nuno Markl sonhou com uma canção e Pedro Gonçalves decidiu gravar o "hit musical"."Meu Deus, sonhei hoje que criava um hit musical que rebentava com tudo, mega-sucesso. Tomei nota do que me lembrei da letra, mal acordei", começou por contar o humorista no Threads.

"Infelizmente era isto: 'Hoje venho aqui falar/ De uma coisa bem bonita/ Que é cozer um bacalhau/ Comê-lo com batata frita", revelou Nuno Markl.

O cantor Pedro Gonçalves leu a partilha do humorista e decidiu criar a canção. Na sua conta no Instagram, o artista partilhou o resultado e o vídeo soma já mais de 100 mil visualizações.

Na emissão desta quinta-feira, dia 18 de janeiro, do programa das manhãs da Rádio Comercial, Nuno Markl partilhou com os ouvintes a história. "Sem palavras! Obrigado Nuno Markl e Rádio Comercial por este momento fantástico e pela generosidade da partilha. Nuno, agora é sonhar com o resto da letra", escreveu Pedro Gonçalves.

Pedro Gonçalves edita o seu primeiro álbum de originais, "Alma Gémea", nos próximos meses.

Foi em 2012 que Pedro Gonçalves começou a cantar e a publicar no Youtube versões de canções que o inspiravam. O seu trabalho pelas redes sociais nunca parou, sendo hoje em dia uma das figuras de destaque na música em plataformas como o Instagram e o TikTok, contando com milhões de visualizações.

Em 2015, o cantor conquistou o segundo lugar no programa "The Voice Portugal". Em 2018 lançou o seu primeiro single, "Beija-me" com a participação de David Carreira, seguido pelo sucesso de "Tempo", que fez parte da banda sonora da novela "Prisioneira", da TVI.

Em 2020, o músico iniciou uma série de lançamentos mensais, incluindo "Chama Por Mim", todos destacados em playlists do Spotify. Na televisão, foi também jurado do programa “All Together Now”, da TVI.

Com dois Discos de Ouro já conquistados pelo seu trabalho como compositor e produtor, Pedro Gonçalves continua editou “Para Além de Ti”, que foi número 1 no Top Nacional de Vendas do iTunes em Portugal.

Atualmente, está em estúdio a finalizar o álbum de estreia, que é um reflexo de 11 anos de dedicação.