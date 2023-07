O certame, organizado pela Câmara de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, vai contar com vários concertos ao longo de três dias, para além de “mostras dos melhores produtos e sabores da região”, disse a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O evento arranca no dia 28, com destaque para o concerto dos Peste & Sida, na Praça Nova do ex-Quartel, onde também haverá atuação de DJ.

A 29, um sábado, será a vez de Daniela Mercury cantar no Terreiro de Santo António, seguida de atuação dos Kiss Kiss Bang Bang.

De acordo com a nota de imprensa, no dia 30, haverá ainda concerto dos The Lucky Duckies, que encerra o certame.

Nesse mesmo dia, estão também marcadas diversidades atividades, como oficinas, animação por grupos itinerantes e a apresentação de um livro infantojuvenil.

O programa da Terras de Lince pode ser consultado em https://bit.ly/feiraterrasdolince.