Com o fim do seu casamento com Gerard Piqué, Shakira decidiu voltar a focar-se na sua carreira na música e lançar canções sobre a relação. "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", lançada este ano, é o mais recente sucesso e soma mais de 351 milhões de reproduções no Spotify.

Esta terça-feira, dia 14 de março, o futebolista falou pela primeira vez sobre o single da ex-companheira em entrevista ao "El món", da rádio RAC1. "Obviamente, já ouvi, mas não quero falar sobre isso", confessou o atleta.

"Cada um toma as decisões que achar conveniente e não quero mais falar sobre isso [canção], pois acho que no final o que importa é que os meus filhos estejam bem", frisou Gerard Piqué.

“Quando cresces não há uma lição que diga como ser e não ser pai ou mãe. Cada um faz como pode. Estou bem, muito feliz, e com muita vontade de continuar a fazer as coisas. Sempre tive uma relação próxima com os meus filhos", rematou.