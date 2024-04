Beyoncé editou "Cowboy Carter" na passada sexta-feira, dia 29 de março. Nas primeiras 24 horas, o álbum registou mais de 76 milhões de reproduções no Spotify, sendo a melhor estreia do ano no serviço de streaming.

Esta quinta-feira, dia 4 de abril, a cantora norte-americana partilhou uma nova versão de "Texas Hold ‘Em", que conta com novos versos e novas vozes.

"Woke up this mornin’, my heart keeps racin’/ Straight to the bottom, we all need salvation (Come take it to the floor now, ooh)/ Need you to in this drought, take me downtown/ Gon leave the truck, whiskey, baby/ Let’s get weekend wasted/ Might as well just throw it all (Woo-woo)/ And pony up, bitch, don’t hold back on me", canta, por exemplo, Beyoncé na nova versão.

O álbum de 27 canções conta com a participação de Miley Cyrus, Post Malone, Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Tanner Adell, Willie Jones, Raphael Saadiq, The-Dream, Shaboozey, entre outros.

O disco faz uma vasta homenagem à sua herança sulista e o segundo ato, com 27 temas, da trilogia "Renaissance". Uma conquista que redefine o género e destaca a cultura country negra.