O ciclo “Porto Sounds Secret”, promovido pela empresa municipal Ágora, regressa de março a novembro a “espaços improváveis” do Porto com concertos de entrada livre de quatro mulheres, anunciou hoje a organização.

O arranque da nova edição do “Porto Sounds Secret” acontece no sábado, às 17h00, com um concerto da pianista Marta Menezes no Teatro Helena Sá e Costa, no âmbito do Piano Day, adiantou a Ágora, em comunicado.

No âmbito do programa “Ecos de Pinho Vargas”, projeto que presta tributo ao compositor António Pinho Vargas, a pianista apresentará um conjunto de temas que oferecem novas perspetivas sobre um repertório presente na identidade musical portuguesa, explicou.

A 1 de junho sobe ao palco, pelas 15h00, Rita Redshoes e o projeto “Chinfrim”, espetáculo para toda a família que se centra nos temas comuns do dia-a-dia das crianças como, por exemplo, o não querer tomar banho, os animais domésticos ou os melhores amigos, sublinhou.

A artista, que contará com a companhia de dois 'performers' em palco, está a promover este concerto para diferentes gerações onde todos são convidados a participar de forma ativa.

Já a 21 de setembro, o palco será da cantora moçambicana Selma Uamusse, residente em Portugal há mais de 30 anos.

A artista apresentará ao vivo algumas das referências que a tornaram num dos nomes mais conhecidos no cruzamento de vários estilos musicais, ressalvou a Ágora.

A fechar este ciclo de concertos, a 23 de novembro, às 18h00, será a vez de A Garota Não.

“O projeto de Cátia Mazari Oliveira está prestes a lançar o novo disco, que sucede a “2 de abril”, e promete a estreia no Porto deste novo registo”, destacou.

A cantora reflete, através das suas músicas interventivas, sobre os tempos atuais, salientou a empresa municipal.

A Ágora esclareceu que os espaços dos concertos de junho, setembro e novembro serão anunciados perto da data da sua realização, acrescentando que serão todos de entrada livre, mediante lotação do espaço.