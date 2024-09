Autores de um dos concertos mais memoráveis do festival MEO Kalorama, os dEUS editaram o álbum "How to Replace It" no ano passado mas já têm outro a caminho. No Parque da Bela Vista, em Lisboa, Tom Barman contou ao SAPO Mag que grande parte do próximo disco foi composta em Portugal e que o processo criativo contou com "menos pressão e mais liberdade". Veja a conversa com o vocalista da banda belga.

