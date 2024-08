Tiago Iorc arranca este domingo, dia 1 de setembro, em Lisboa, no Palácio Baldaya, a sua digressão pela Europa. Antes do primeiro concerto em Portugal, o músico esteve à conversa com o SAPO Mag.

Depois de Lisboa, o artista brasileiro vai subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 12 de setembro. No dia 14 de setembro atua no Centro de Arte em Águeda, a 17 de setembro no Casino Estoril, no dia seguinte na Casa da Cultura de Ílhavo e termina a 21 de setembro no Casino da Figueira da Foz.

SAPO Mag: Antes de falarmos sobre a nova digressão, vamos fazer uma viagem no tempo: lembra-se da primeira vez que atuou em Portugal? Quais as melhores memórias?

Tiago Iorc: Claro que lembro! Foi uma emoção incrível poder levar minha música até Portugal e ver de perto o carinho dos fãs portugueses. Fui muito bem recebido em todos os locais que passei, amo esse povo, a cultura e a culinária! Sempre um enorme prazer estar de volta!

SAPO Mag: Quando descobriu que as suas canções estavam a atravessar o Atlântico e a conquistar fãs em Portugal e na Europa?

Tiago Iorc: Não lembro exatamente de um momento, acho que foi algo gradual, quando eu compunha em inglês, no início da minha carreira, já recebia mensagens de fãs europeus que diziam que me conheciam e gostavam do meu trabalho. Depois com os álbuns em português também, principalmente com o sucesso de “Troco Likes” e isso se estabeleceu até aos dias de hoje.

Fico muito feliz de ver onde a música é capaz de chegar, atravessando barreiras e ligando-nos através de emoções. Sinto-me muito honrado em saber que há pessoas que gostam da minha música em todas as partes do mundo!

SAPO Mag: O que nos pode contar sobre a nova digressão, como a descreveria?

Tiago Iorc: Será uma digressão em formato voz e violão, ou seja, intimista e ideal para me conectar mais diretamente com o meu público. Estou a preparar algumas surpresinhas e músicas do novo álbum, além dos grandes sucessos. Vou passar por vários países e mais de 20 cidades, então estou bastante animado para matar as saudades do público daí!

SAPO Mag: E sobre o alinhamento? Vai ser focado no seu último disco ou será uma viagem pela carreira?

Tiago Iorc: Vai ter de tudo um pouco, vou apresentar algumas canções do novo álbum, mas é claro que tem músicas que não posso deixar de cantar, então sem dúvida o repertório passará por toda minha a carreira.

SAPO Mag: Tem algum momento favorito do concerto?​

Tiago Iorc: Impossível escolher apenas um momento favorito, eu amo estar em palco! É sempre uma emoção indescritível. E cada concerto é único, a conexão com o público é diferente, acho que o melhor momento é sempre o que me sinto mais profundamente conectado com os fãs.

