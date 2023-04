Em 1998, Quim Barreiros começou a dar os primeiros passos no mundo online com o lançamento do álbum "Internet". "O mundo é um computador/ O futuro a internet/ Quando eu quero navegar/ É só ligar para Lisete", cantava o artista português no single do disco, longe de imaginar que um dia iria ouvir falar em NTF.

Mas, depois de ser "Mestre da Culinária", Quim Barreiros quer ser mestre dos NFT e prepara-se para lançar a coleção QuimFT, inspirada em momentos da sua carreira e nos sucessos que todos conhecemos.

"Assim como a cabritinha ficou registada na memória dos portugueses, queremos que esta coleção fique imortalizada na história da música popular portuguesa. Esta foi uma ideia do meu filho Emanuel que quis abraçar pelo carinho que tenho aos meus fãs", explica o cantor no site do projeto, aditando que, "no princípio do mês de maio vão sair mil NFT do Quim Barreiros".

As vendas a público arrancam a 4 de maio. A coleção exclusiva foi desenhada por Vitor Julião e cada NFT vai representar um elemento emblemático - bigode ou o chapéu - ou uma expressão das canções do artista - de "Cabritinha" a "O Melhor Dia P'ra Casar". Cada QuimFT deverá custar cerca de 30 euros, havendo 300 tokens associados às semanas académicas por onde Quim Barreiros passou.

"A coleção exclusiva de activos digitais é uma verdadeira homenagem aos seus sucessos mais populares, desde a inesquecível 'Cabritinha' até a icónica 'Garagem da Vizinha'”, resume a página de apresentação do projecto.

Para conseguir adquirir a coleção, poderá fazer um registo para acesso à pré-reserva, entre 19 de abril e 1 de maio. No dia 3 de maio será realizada uma venda privada àqueles que se registaram - a venda geral ao público arranca no dia seguinte.

"Essa coleção única de 1000 QuimFTs é promovida pela equipa de marketing digital do Quim Barreiros, com a participação fundamental do seu filho, com o principal objetivo de eternizar o legado do artista. Com a criação desses ativos digitais, o patrimônio musical do Quim Barreiros é preservado para sempre na blockchain, permitindo aos fãs terem um pedaço da cultura e da história musical portuguesa e acesso reservado apenas aos membros desta nova comunidade digital", destaca a página do projeto. A coleção de NFTs QuimFT oferece ainda aos colecionadores "benefícios exclusivos, como acesso ao backstage em determinados espetáculos do artista, pertencer à comunidade exclusiva do QuimFT e oportunidade de ouvir em antemão alguns dos futuros lançamentos musicais, entre outros".