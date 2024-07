Depois de muitos rumores, Quavo e Lana Del Rey revelaram o single "Tough". A canção chegou esta quarta-feira, dia 3 de julho, aos serviços de streaming e rapidamente se tornou num dos temas mais comentados nas redes sociais.

Com produção de Andrew Watt (The Rolling Stones e Iggy Pop) e Cirkut (Madonna e FKA twigs), a letra da canção foca-se na resiliência e na força que devemos ter para fazer face às adversidades.

"Tough" conta com um videoclipe realizado pelos artistas, Quavo e Lana Del Rey, e Wyatt Spain Winfrey - veja aqui.

O single relembra o som influenciado pelo hip-hop que marcou a estreia de Lana Del Rey, com "Born to Die" . A canção é também a primeira colaboração da cantora com um rapper desde "Lust for Life" , que contou com temas com The Weeknd ("Lust for Life"), A$AP Rocky ("Groupie Love") e Playboi Carti ("Summer Bummer").