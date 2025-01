Em setembro de 2024, ao lado do pai, Francisca Borges lançou na sua conta no TikTok uma versão acústica de "Que Pena". Na rede social, o vídeo tornou-se viral, com quase meio milhão de visualizações, e chamou a atenção da editora Warner Music Portugal, que edita esta sexta-feira, 31 de janeiro, o primeiro single da artista.

"Que Pena", com letra e música da cantora do Porto, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e marca o arranque da parceria com a editora.

O tema, com letra e música de Francisca Borges, foi produzido por Diana Martinez e João André (conhecido pelo seu trabalho com artistas como Bárbara Tinoco, Miguel Araujo, Carolina de Deus ou Quatro e Meia, entre outros). O videoclipe de "Que Pena" também já se encontra disponível no Youtube.

"Esta edição marca uma nova etapa na carreira de Francisca Borges, de 23 anos. Começou a compor as suas primeiras musicas em 2019, tendo editado já vários singles desde 2021, culminando com a edição do EP 'Azar O Meu, em janeiro de 2024", destaca a Warner Music.