As amigas Lisa e Rosalía juntaram-se para uma colaboração há muito esperada pelos fãs. Esta quinta-feira, dai 15 de agosto, a cantora das Blackpink revelou o seu novo single a solo, "New Woman", que conta com a participação especial da artista espanhola.

O novo tema já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e tem merecido elogios dos fãs. "New Woman" contou com produção de Max Martin e Ilya. Já Tove Lo é foi a responsável pelos backing vocals e uma das autoras da letra.

Nos últimos anos, Rosalía tem apostado em várias colaborações com nomes maiores da pop, como Billie Eilish, The Weeknd e Björk.