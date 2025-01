Icaro editou o seu single de estreia esta terça-feira, dia 7 de janeiro. "Moliceiro", que convida todos "a embarcar numa viagem agridoce e feliz", já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema conta com produção de Beiro e Black Eagle e "mistura o sal da ria com uma sonoridade doce e dançante", destaca a Warner Music.

"Porque o meu fado é passado, é futuro, é fortuna, é destino, é Moliceiro", confessa o artista. Segundo a editora, a inspiração passa também pelas palavras de Carlos do Carmo: "Sou Moliceiro do teu lodo fecundo. Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo".