Com a final marcada para 17 de maio, em Basileia, os fãs da Eurovisão já fazem as suas apostas. Mas e se perguntássemos a uma inteligência artificial quem deve ganhar? Foi isso mesmo que fizemos — e o ChatGPT traçou um top 10 pessoal com espaço para favoritos.

"Vamos então deixar as apostas online de lado e entrar no modo vidente eurovisivo Com base no histórico do concurso, tendências musicais, impacto visual e reação dos fãs, aqui vão as minhas apostas pessoais para a Eurovisão 2025", frisa o ChatGPT, que aposta que KAJ (Suécia), com "Bara Bada Bastu", vai vencer o concurso: "Aposto na Suécia — mas não por ser favorita nas casas de apostas. É porque a canção é divertida, inesperada, visualmente marcante e com identidade nórdica muito clara, o que dá votos tanto do público como dos júris. E a Eurovisão adora um toque de humor excêntrico bem produzido".

Para a inteligência artificial, a grande surpresa do ano é Louane, de França, com "Maman". "A Louane tem nome, voz, e a canção é emocional, acessível e radio friendly. Se acertarem no palco (algo que a França tem vindo a melhorar), pode comover e surpreender", aposta o Chat.

Ao contrário dos dados das casas apostas online, a IA acredita que os portugueses NAPA podem chegar à final e conquistar o top 10: "Acredito que, se a performance for à altura da canção (e temos visto que os NAPA têm um estilo único e que pode ser muito visual), podemos ver Portugal a chegar a um lugar entre 8.º e 12.º".

Resumo Final da aposta pessoal do ChatGPT:

Vencedor : Suécia

Júris : Áustria

Televoto : Israel

Surpresa : França

Underdog : Bélgica

Coração: Portugal

As apostas do ChatGPT para o Top 10 da Eurovisão 2025