Os 26 países em competição são, por ordem de apresentação: Áustria, Portugal, Suíça, Polónia, Sérvia, França, Chipre, Espanha, Suécia, Albânia, Itália, Estónia, Finlândia, República Checa, Austrália, Bélgica, Arménia, Moldávia, Ucrânia, Noruega, Alemanha, Lituânia, Israel, Eslovénia, Croácia e Reino Unido.

A cerimónia da final arrancou com uma atuação especial da Kalush Orchestra, que apresentaram o tema vencedor de 2022, "Stefania". O espetáculo de abertura contou com a participação especial de Kate Middleton, que tocou piano, Sam Ryder e Andrew Lloyd-Webber

Depois da atuação da banda ucraniana e ao som de um medley que combinou temas dos The Chemical Brothers, Blur, Eurythmics e S-Express com "Stefania", seguiu-se o habitual desfile dos finalistas. Go_A, Jamala, Tina Karol e Verka Serduchka também participaram na atuação.

Antes da Áustria subir a palco, Hannah Waddingham, Julia Sanina e Graham Norton deram as boas-noites aos espectadores.

AS ATUAÇÕES:

01 – ÁUSTRIA – WHO THE HELL IS EDGAR? – TEYA & SALENA

"What the heck is this about?", canta a dupla Teya e Salena no tema.

02 – PORTUGAL – AI CORAÇÃO – MIMICAT

Portugal foi o segundo país ao palco na final do festival da Eurovisão. Mimicat conquistou a arena com a sua energia.

03 – SUÍÇA – WATERGUN – REMO FORRER

Remo Forrer surpreendeu o público com uma atuação forte e emotiva. Com "Watergun", o jovem promete conquistar as playlists de música pop dos serviços de streaming.

04 – POLÓNIA – SOLO – BLANKA

Blanka, da Polónia, trouxe um pouco de sol tropical (e fogo de artifício) para o palco de Liverpool.

05 – SÉRVIA – SAMO MI SE SPAVA – LUKE BLACK

Depois de Blanka, Luke Black transportou-nos para o seu mundo surrealista repleto de robôs.

06 – FRANÇA – ÉVIDEMMENT – LA ZARRA

Uma canção que arranca em clima clássico, mas que se transforma numa música repleta de ritmo.

07 – CHIPRE – BREAK A BROKEN HEART – ANDREW LAMBROU

Com o seu carisma, Andrew Lambrou partiu corações em Liverpool.

08 – ESPANHA – EAEA – BLANCA PALOMA

Espanha partiu como uma das favoritas à vitória e a atuação de Blanca Paloma conquistou o público.

09 – SUÉCIA – TATTOO – LOREEN

Depois de ter vencido o concurso em 2012 com "Euphoria", Loreen voltou a e apostou todas as cartadas para a levar o troféu para casa.

10 – ALBÂNIA – DUJE – ALBINA & FAMILJA KELMENDI

Albina, da Albânia, trouxe a sua família até ao palco do Festival Eurovisão da Canção.

11 – ITÁLIA – DUE VITTE – MARCO MENGONI

Marco Mengoni aqueceu coração e fez muitos espectadores suspirar.

12 – ESTÓNIA – BRIDGES – ALIKA

Sozinha em palco com um grande piano de cauda, Alika ofereceu uma atuação emotiva.

13 – FINLÂNDIA – CHA, CHA, CHA – KÄÄRIJÄ

Foi a grande festa da noite e ninguém ficou indiferente.

14 – CHÉQUIA – MY SISTER’S CROWN – VESNA

Este ano, a Chéquia fez-se representar por uma banda composta por seis mulheres.

15 – AUSTRÁLIA – PROMISE – VOYAGER

Os Voyager chegaram de carro ao palco do festival e trouxeram rock australiano.

16 – BÉLGICA – BECAUSE OF YOU – GUSTAPH

Um tema pop que animou o público.

17 – ARMÉNIA – FUTURE LOVER – BRUNETTE

Brunette trouxe "Future Lover" ao palco do festival da Eurovisão. A atuação é marcada por jogos de luz e grafismos.

18 – MOLDOVA – SOARELE ŞI LUNA – PASHA PARFENI

Pasha Parfeni é um repetente no palco do festival. Este ano, o artista apresentou um tema escrito pela sua esposa.

19 – UCRÂNIA – HEART OF STEEL – TVORCHI

Ucrânia é o único país que venceu o festival da Eurovisão este século. Este ano, o país apresenta uma canção pop.

20 – NORUEGA – QUEEN OF KINGS – ALESSANDRA

Acompanhada por quatro bailarinos e vestida como uma rainha viking, a artista espalhou energia pela arena.

21 – ALEMANHA – BLOOD & GLITTER – LORD OF LOST

Uma atuação repleta de pirotecnia.

22 – LITUÂNIA – STAY – MONIKA LYNKITÉ

Tema que conta com letra baseada no folclore da Lituânia.

23 – ISRAEL – UNICORN – NOA KIREL

Caixa de luz, bailarinos e ritmo pop: Israel trouxe dança e festa a Liverpool.

24 – ESLOVÉNIA – CARPE DIEM – JOKER OUT

Com o seu carisma, o grupo animou o público.

25 – CROÁCIA – MAMA ŠČ! – LET 3

Os cinco membros trouxeram punk ao palco.

26 – REINO UNIDO – I WROTE A SONG – MAE MULLER

A jogar em casa, Mae Muller fechou a ronda de atuações.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção, com “Stefania” da Kalush Orchestra.

Por isso, a Ucrânia deveria acolher este ano o concurso, mas a guerra que assola o país acabou por levar a organização a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país anfitrião.

A vitória da Ucrânia deveu-se essencialmente à votação popular. O país, que tinha sido invadido pela Rússia meses antes, obteve um total de 631 votos, 439 deles dados pelo voto do público.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Saudade, saudade”, de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso. Em 2017, venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

A final do Festival Eurovisão da Canção é exibida em direto na RTP1 a partir das 20:00 de Lisboa.