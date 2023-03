A final do Festival da Canção está marcada para a noite deste sábado, dia 11 de março, e poderá ser acompanhada na RTP1. A última ronda da fase nacional do representante português para a edição de 2023 do Festival Eurovisão da Canção será apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

Na final, estarão 13 temas em competição - sete apurados na primeira semifinal e seis classificados na segunda semifinal. Na última fase, além dos pontos do público (televoto), as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas- em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

No dia 25 de fevereiro, na primeira semifinal foram apurados sete temas para disputarem a final: “Encruzilhada” (Churky), “Nasci Maria” (Cláudia Pascoal), “Viver” (SAL), “Ai Coração” (Mimicat), “Contraste Mudo” (You Can’t Win Charlie Brown), “Endless World” (Neon Soho) e “Sapatos de Cimento” (Quim Albergaria/Esse Povo).

Recorde todas as atuações:

Deveriam ter passado seis, mas uma falha técnica na linha telefónica de votação da canção “Sapatos de Cimento”, à qual a RTP indicou ser alheia, levou ao apuramento automático do tema composto por Quim Albergaria e interpretado por Esse Povo.

Tal como na primeira ronda, na segunda semifinal, foram apuradas seis canções - cinco foram selecionados através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público): “Povo” (Ivandro), “A festa” (composta e interpretada por Edmundo Inácio), “Goodnight” (Bárbara Tinoco), “Tormento” (Voodoo Marmalade), “Fim do mundo” (Inês Apenas) e “World needs therapy” (Dapunksportif).

O tema vencedor deste ano irá representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para Liverpool, no Reino Unido, em maio. As duas semifinais estão marcadas para os dias 09 e 11 de maio, e a grande final para o dia 13.

No ano passado, a canção “Saudade, Saudade”, composta e interpretada por Maro, acompanhada ao vivo por mais quatro cantoras portuguesas, foi a vencedora do Festival da Canção, tendo por isso representado Portugal no 66.º Festival da Canção, que aconteceu em Turim, Itália.

Os 13 finalistas

Primeira semifinal:

Churky - "Encruzilhada"



Cláudia Pascoal - "Nasci Maria"



Mimicat - "Ai Coração"

You Can't Win, Charlie Brown - "Contraste Mudo"



SAL - "Viver"

Esse Povo - "Sapatos de Cimento"

Neon Soho - "Endless World"

Segunda semifinal:

"Povo" - Ivandro

"A festa" - Edmundo Inácio

"Goodnight" - Bárbara Tinoco

"Tormento" - Voodoo Marmalade

"Fim do Mundo" - Inês Apenas

"World Needs Therapy" - Dapunksportif

Os votos dos fãs internacionais

As apostas sobre quem irá representar Portugal no Reino Unido têm dado que falar e vários sites internacionais abriram votações.

Para os seguidores do Wiwibloggs, a mais popular publicação sobre o Festival Eurovisão da Canção, Mimicat, com o tema "Ai Coração" é a grande favorita, seguida por Cláudia Pascoal ("Nasci Maria") e Edmundo Inácio ("A Festa").

O Eurovision World também tem promovido uma sondagem nos últimos dias e Mimicat e Cláudia Pascoal são as grandes favoritas. Em terceiro lugar na votação está o tema "Goodnight", de Bárbara Tinoco.

créditos: RTP

No ano passado, a Ucrânia venceu o Festival Eurovisão da Canção com o tema “Stefania”, interpretado pela Kalush Orchestra. Por ter vencido o concurso, a Ucrânia deveria ser o país anfitrião desta edição, tal como aconteceu em 2005 e 2017.

No entanto, em junho, a organização anunciou que aquele país não iria acolher o concurso em 2023, devido à invasão da Rússia.

A Ucrânia, como país vencedor, estará automaticamente classificada para a Grande Final em 2023, juntando-se aos chamados “Big Five”: França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido.

No ano passado, Portugal alcançou o nono lugar na Eurovisão, uma posição que já tinha obtido em duas outras competições.