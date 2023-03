A final do Festival da Canção está marcada para sábado, dia 11 de março, e, ao todo, estarão em competição 13 canções, das quais será escolhida a que representará Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, agendado para maio em Liverpool, no Reino Unid

“Encruzilhada” (Churky), “Nasci Maria” (Cláudia Pascoal), “Viver” (SAL), “Ai Coração” (Mimicat), “Contraste Mudo” (You Can’t Win Charlie Brown), “Endless World” (Neon Soho) e “Sapatos de Cimento” (Quim Albergaria/Esse Povo) foram os temas escolhidos na primeira semifinal.

Na segunda semifinal, as canções apuradas foram: “Povo” (Ivandro), “A festa” (composta e interpretada por Edmundo Inácio), “Goodnight” (Bárbara Tinoco), “Tormento” (Voodoo Marmalade), “Fim do mundo” (Inês Apenas) e “World needs therapy” (Dapunksportif).

As apostas sobre quem irá representar Portugal no Reino Unido têm dado que falar e vários sites internacionais abriram votações.

Para os seguidores do Wiwibloggs, a mais popular publicação sobre o Festival Eurovisão da Canção, Mimicat, com o tema "Ai Coração" é a grande favorita, seguida por Cláudia Pascoal ("Nasci Maria") e Edmundo Inácio ("A Festa").

O Eurovision World também tem promovido uma sondagem nos últimos dias e Mimicat e Cláudia Pascoal são as grandes favoritas. Em terceiro lugar na votação está o tema "Goodnight", de Bárbara Tinoco.