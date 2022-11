“Poderia tratar-se apenas da reedição, da republicação, mas é muito mais do que isso. A partir de dia 25 de novembro, podemos encontrar pela primeira vez em vinil e disponível nas plataformas digitais um dos discos históricos do triunfante caminho percorrido pela música portuguesa desde a década de noventa até aos dias de hoje”, refere a editora Sony Music Portugal em comunicado.

A editora lembra que, “juntamente com as primeiras edições dos Mind Da Gap, General D ou Da Weasel está-se perante o embrião nacional daquela que é hoje a principal força motriz da música que por cá se cria: o Rap, ou se preferirem, a banda sonora do que é o Hip Hop”.

O álbum inclui catorze temas, dois por cada artista ou grupo, entre os quais “Não sabe nadar”, dos Black Company, “A verdade”, de Boss AC, “Putos da Rua”, dos Zona Dread, e “Rap é uma potência”, dos Líderes da Nova Mensagem.

A Sony, lembrando que hoje se vivem “dias de glória e reconhecimento público” do rap em Portugal, salienta que “nunca é de mais lembrar quem ajudou a tornar isso possível, quem abriu o caminho”.

“A edição em vinil, bem como a disponibilização do disco nas plataformas digitais, é por isso um prémio de reconhecimento aos pioneiros que nela tomaram parte”, lê-se no comunicado.