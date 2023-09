Música é uma boa companhia para todos os momentos e pode ajudar na hora da concentração.

No Spotify poderá encontrar uma área especial com várias playlists dedicadas à hora do estudo - basta procurar por "study" na aplicação. O serviço de streaming disponibiliza também listas personalizadas de acordo com os gostos dos subscritores.

Ouça e guarde estas playlists do Spotify dedicadas à hora do estudo:

Manter a calma e a concentração:

Música clássica (para não dançar durante o estudo):

Estudo intenso?

Acordar e estudar?

Ou maratona de estudo pela noite fora...?

Estudar a ouvir pop?

Só piano...

Foco total: