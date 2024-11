A cerimónia dos MTV EMAs foi conduzida por Rita Ora, que foi anfitriã pela terceira vez. Durante a noite, a cantora e apresentadora homenageou o amigo Liam Payne, que faleceu em outubro, aos 31 anos.

"Quero este momento para lembrar alguém que nos era muito, muito querido. Perdemo-lo recentemente e ele era uma parte importante do mundo da MTV, do meu mundo e de vários mundos de quem está em casa e aqui hoje", disse a artista, emocionada.

"O Liam Payne era uma das pessoas mais bondosas que conheci. Falámos sobre várias formas de o homenagear e, às vezes, falar é o suficiente. Tinha o maior coração e era sempre a primeira pessoa a oferecer ajuda", acrescentou Rita Ora.

A artista sublinhou ainda que Liam Payne "trazia tanta alegria a cada lugar que ia". "Deixou uma marca tão profunda no mundo. Por isso, vamos tirar um momento para lembrar o nosso amigo Liam", conclui, sendo depois exibido um pequeno vídeo com imagens do artista.

Depois do vídeo, na Co-Op Arena, o público aplaudiu e ficou em silêncio durante aproximadamente um minuto.