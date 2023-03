Na reta final do concerto em Lisboa, Robbie Williams desceu até junto do público e conversou com uma fã. Emocionada com o momento, Filipa, jovem de Leiria, abraçou-se ao artista britânico. "Inspira, expira, inspira, expira...", disse o músico, perguntando-lhe a idade.

"24", respondeu a fã. “Oh não, sou suficientemente velho para ser… o teu velho amigo. Podemos ser amigos, certo? Vamos dar um abraço amigável. Sabes que existe um tipo chamado Harry Styles?", brincou o cantor.

"Como me conheces?", perguntou Robbie Williams. "Estava a ver uns vídeos, encontrei-te e fiquei: 'wow, este homem é louco'", respondeu a fã. "Vou cantar esta canção para ti", acrescentou o cantor, começando a cantar a cappella "She’s the One".

Veja o vídeo: