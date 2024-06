Scorpions, Evanescence, Extreme e um concerto especial dos Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa são os protagonistas do primeiro dia da edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa. As bandas sobem este sábado, dia 15 de junho, ao Palco Mundo da nova Cidade do Rock, no Parque Tejo-Lisboa.

Ao longo da tarde e da noite poderá ver em direto todos os concertos do principal palco do festival no SAPO. Além dos espetáculos, serão transmitidos os vários conteúdos do Super Bock Digital Stage, como o talk show SAPO Halftime Show, apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David.

VEJA AQUI OS CONCERTOS EM DIRETO

HORÁRIOS PALCO MUNDO:

16:00: Xutos & Pontapéscom Orquestra Filarmónica Portuguesa

18:00: Extreme

20:00: Evanescence

22:30: Scorpions

HORÁRIOS SUPER BOCK DIGITAL STAGE: