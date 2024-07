Em declarações hoje à Lusa, o presidente da Casa do Povo de Briteiros, Vasco Marques, contou que não juntaram o dinheiro total para a compra do terreno, que é de 85 mil euros, mas conseguiram mais de metade desse valor, sem especificar quanto.

“Valor que já é uma grande ajuda para atingir o objetivo pretendido”, sublinhou.

O objetivo da compra do terreno, que se mantém, é a construção de um lar de idosos, referiu.

As receitas obtidas com o festival, cuja entrada é gratuita, advêm da venda de bebidas, comida e `merchandising´, explicou Vasco Marques.

O dirigente salientou que pelo Rock no Rio Febras, que se realizou no sábado, passaram cerca de 12.000 pessoas, ultrapassando as 10.000 estimadas.

“Foi muito positivo, correu muito bem”, apontou.

Perante a procura, Vasco Marques quer aumentar a realização do festival para dois dias.

Este ano, no cartaz do festival o destaque foi a estreia em Portugal dos britânicos The Subways, num alinhamento que contou ainda com The Legendary Tigerman, Mustang, Sala 7, Zebra Libra, Imploding Stars e Les Dirty Two.