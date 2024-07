Na terceira edição do festival, que hoje ocorre com uma adesão prevista pela organização de cerca de 10 mil pessoas, os dois equipamentos que assinalam a presença romana no território nacional, registam aumentos no número de visitantes na citânia e no museu, explicou o responsável.

“A parceria parte de uma colaboração que temos com a Casa do Povo de Briteiros em eventos culturais e que envolvem também, a Citânia de Briteiros, em que nos ajudaram na reconstrução das casas”, revelou Gonçalo Cruz.

Em comunicado enviado na sexta-feira às redações, a sociedade detentora dos espaços revelou que hoje e domingo de manhã os detentores de passes para o festival “podem visitar gratuitamente a Citânia de Briteiros e o Museu da Cultura Castreja”, estando o museu, para o efeito, aberto até às 22:00 de hoje.

“São atividades complementares ao festival, sendo-lhes possível não só visitar a citânia, como fazer a rota pedestre na freguesia, visitar o museu ou tomar banho no rio Febras”, acrescentou o também arquiteto.

O diretor do museu explicou que o Parque da Ponte, onde passou este ano a decorrer o festival, para aumentar a capacidade para receber festivaleiros, é propriedade da Sociedade Martins Sarmento [que também detém o museu] e que a “disponibilização dos terrenos é a sua parte na parceria para o Rock no Rio Febras”.

De 2023 onde o festival, apesar de ter decorrido num local afastado do museu aumentou o número de visitantes, para 2024, o diretor admitiu continuarem a “haver ganhos” para a instituição relativamente ao número de visitantes.

Questionado sobre a forma como a parceria se materializará no futuro, Gonçalo Cruz explicou que “a utilização do espaço para o festival já se insere numa iniciativa mais ampla, juntando a Sociedade Martins Sarmento, a Junta de Freguesias [de São Salvador Briteiros] e a Câmara Municipal de Guimarães”.

“A sociedade decidiu há muitos anos que os terrenos do parque não seriam cultivados, pelo que a melhor forma de este bosque ser utilizado e fruído pelas pessoas é construir aqui um parque público para fazer o festival, mas também outras atividades recreativas”, disse.

No cartaz de 2024 do festival destaca-se a estreia em Portugal dos britânicos The Subways, num alinhamento que conta ainda com The Legendary Tigerman, Mustang, Sala 7, Zebra Libra, Imploding Stars e Les Dirty Two, informa a organização nas redes sociais.

A organização do festival conta reunir hoje cerca de 10 mil pessoas num festival que tem cariz social e solidário, em que as receitas obtidas na área de restauração e 'merchandising' revertem na totalidade para a Casa do Povo de Briteiros.

Em 2024, a organização do festival pretende utilizar as receitas para a construção de um lar de idosos.