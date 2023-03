Rod Stewart regressa a Portugal no verão para um concerto único na Altice Arena, em Lisboa. O artista britânico vai subir ao palco da sala no dia 16 de julho.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda no próximo dia 29 de março na MEO Blueticket e nos locais habituais.

Em Lisboa, o cantor vai recordar todos os grandes sucessos, como "Da Ya Think I’m Sexy”, “Baby Jane” ou “The First Cut is the Deepest”, e o seu mais recente álbum ("The Tears of Hercules", editado em 2021).