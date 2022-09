Rosalía lidera as nomeações aos LOS40 Music Awards, considerados os prémios mais importantes da música em Espanha. Os nomeados foram revelados esta terça-feira, dia 27 de setembro, durante um evento em Palma de Maiorca.

A cantora espanhola segue na frente da corrida com sete nomeações nas categorias dedicadas à música espanhola. Rosalía está nomeada para Melhor Artista, Melhor Álbum, com "Motomami", Melhor Música e Colaboração com The Weeknd ("La Fama"), Melhor Videoclip ("Sako"), Melhor Artista ao Vivo e Melhor Digressão.

Já nas categorias internacionais, Harry Styles e Camila Cabello seguem na frente da corrida com quatro nomeações. O cantor britânico e a artista lutam pelo galardão de Melhor Artista ou Grupo juntamente com Imagine Dragons, Black Eyed Peas, Ava Max e David Guetta.

Os vencedores serão conhecidos no dia 4 de novembro. A cerimónia dos LOS40 Music Awards vai decorrer no Wizink Center, em Madrid.

LISTA DE NOMEADOS

(veja aqui a lista completa)

Categoria Espanha: Melhor Artista ou Grupo

Dani Fernández

Manuel Carrasco

Rosalía

Ana Mena

Aitana

Lola Índigo

Categoria Espanha: Melhor Artista ou Grupo Revelação

Samurai

Chanel

Leo Rizzi

Walls

DePol

Polo Nández

Categoria Espanha: Melhor Álbum

Motomami (Rosalía)

Cuando te muerdes el labio (Leiva)

Entre las dudas y el azar (Dani Fernández)

Un secreto al que gritar (Nil Moliner)

Tiene que ser para mí (Natalia Lacunza)

No, no vuelve (Dani Martín)

Categoria Espanha: Melhor Canção

Música ligera (Ana Mena)

Clima Tropical (Dani Fernández)

Ateo (C. Tangana e Nathy Peluso)

La Fama (Rosalía e The Weeknd)

Libertad (Nil Moliner)

Formentera (Aitana e Nicki Nicole)

Categoria Internacional: Melhor Artista ou Grupo

Harry Styles

Camila Cabello

Imagine Dragons

Black Eyed Peas

Ava Max

David Guetta

Categoria Internacional: Melhor Artista Revelação

Glass Animals

Gayle

Jaymes Young

Yungblud

Lauren Spencer Smith

Sam Ryder

Categoria Internacional: Melhor Álbum

Equals (Ed Sheeran)

30 (Adele)

Mercury Act 1 and 2 (Imagine Dragons)

Harry’s House (Harry Styles)

Dawn FM (The Weeknd)

Familia (Camila Cabello)

Categoria Internacional: Melhor Canção

Easy On Me (Adele)

As It Was (Harry Styles)

Enemy (Imagine Dragons)

Bam Bam (Camila Cabello e Ed Sheeran)

Don’t You Worry (Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta)

About Damn Time (Lizzo)

Categoria Global Latina: Melhor Artista

Anitta

Karol G

Shakira

Maluma

Danny Ocean

Becky G