Para assinalar o Dia Europeu da Doação e Transplante de Órgãos (10 de outubro), nas redes sociais, Salvador Sobral partilhou um videoclipe especial para "el regalo que me hiciste", canção que faz parte do álbum "Timbre".

O vídeo conta com a participação de várias pessoas transplantadas. "Tive a ideia de juntar outras pessoas transplantadas que quisessem também prestar homenagem aos respectivos 'salvadores'. Todas as pessoas que participaram neste vídeo devem a sua vida a um/a dador/a de órgão", explicou.

"Escrevi esta canção com o Leo Aldrey para homenagear o dador do meu novo coração. Uma canção de gratidão a alguém que teve que morrer pra eu poder sobreviver", escreveu o artista na sua conta no Instagram.

"Sempre o quis fazer mas precisei de seis anos para assimilar tudo e sobretudo ganhar coragem para escrever algo tão íntimo.

Escrevi a canção em espanhol para ter um pouco de distanciamento. Se a fizesse na minha língua mãe ser-me-ia impossível canta-la sem me emocionar ao ponto de não conseguir cantar", acrescentou Salvador Sobral.

Veja o vídeo:

"Timbre", o quarto disco de estúdio de Salvador Sobral, chegou no passado dia 29 de setembro.

O regresso às edições discográficas acontece depois de o artista ter partilhado ao longo dos últimos vários temas que fazem parte do alinhamento: “al llegar” (feat. Jorge Drexler), “pedra quente” e, muito recentemente, “de la mano de tu voz”, com Silvana Estrada).

O álbum é composto por 11 originais, 10 criados em parceria com Leo Aldrey, responsável também pela produção.

Em comunicado, Salvador Sobral explica que o título do disco "surgiu por duas razões principais": "A primeira, talvez mais óbvia, é porque antes de tudo nesta vida eu sou cantor, um intérprete e aquilo que mais me define e distingue é a minha voz, o meu timbre. A segunda razão é o facto de me interessar o conceito de timbre enquanto cor, a cor da voz, a cor dos instrumentos".

No dia 27 de outubro, o cantor apresenta as novas canções no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Já a 15 de novembro, Salvador Sobral sobe ao palco da Casa da Música, no Porto.