Os artistas angolanos Yola Semedo, Ana Joice e Nelo de Carvalho integram igualmente o cartaz desta edição do Caixa Fado, que promete uma “celebração vibrante e diversificada com uma mistura de sons e um abraço de culturas única”.

A organização, em comunicado, refere que a mistura de sons e abraços de culturas “reflete perfeitamente o espírito do festival, por simbolizar a harmonia entre diferentes culturas e as diferentes interceções na música como um elemento unificador e agregador”.

“A mistura de sons representa a combinação de estilos variados, enquanto os abraços de culturas destacam a aceitação e celebração da diversidade”, refere-se.

O Festival Caixa Fado “é uma verdadeira celebração multicultural, onde partindo do estilo musical fado poderemos ver diferentes tradições musicais encontrarem-se e mesclam-se, criando experiência artística rica e inovadora”.

A organização destaca que os artistas convidados, com raízes lusófonas e africanas, trazem ao palco uma fusão de estilos que vão do fado português aos ritmos contemporâneos angolanos, proporcionando um espetáculo único.

João Plácido Pires, presidente da comissão executiva do Caixa Angola, citado no comunicado, sinalizou a importância do festival como motor de interação cultural para os artistas, manifestando-se confinante de que esta edição será “memorável e trará benefícios tangíveis” para a organização e o público.

“Acreditamos que a mistura de sons e abraços culturais proporcionará uma experiência única e memorável para todos os participantes”, salientou ainda o gestor.

O evento está agendado para o dia 4 de outubro próximo no Centro de Conferências de Belas, em Luanda.