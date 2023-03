Esta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, Carolina Deslandes revelou o último single do seu próximo álbum. "Saia da Carolina" já se encontra disponível no Youtube - ver aqui.

No tema, a artista reinventa o a canção tradicional "A Saia da Carolina", que terá nascido entre a Galiza e o Norte de Portugal. A letra foi adaptada pela própria cantora, que contou com o apoio de Diogo Clemente na melodia.

O single adopta o nome e algumas melodias e versos da popular cantiga que "assombrou" a artista na infância. "Eu ficava muito zangada quando era miúda porque era a 'saia da Carolina', mas eu não gosto de usar saia! Porque é que a Carolina está sempre de saia?", explica.

Nesta “Saia” da Carolina Deslandes, o lagarto pintado “dá ao rabo” e a mensagem é de empoderamento das mulheres. A autora quer falar de uma "Carolina que questiona a educação patriarcal e religiosa e que não cabe nesse molde". "Nem acho que isso tenha de ser conversa hoje em dia", frisa.

No vídeo, da autoria de Carlos Marta, os elementos do folclore tradicional misturam-se com os modernos fatos e hoodies, nesta que é uma adaptação de um canto popular transformado em crítica social. Por outro lado, o tema tem um ambiente muito português, de "tasca, com vozes a falarem por trás da canção", afirma Carolina Deslandes.

"Ser menina é tua sina/ Ser mulher é teu legado/ Cuidado com a Carolina/ Que vem de punho cerrado", canta a cantora no novo single.

Carolina Deslandes edita o novo disco, "Caos", na próxima sexta-feira, dia 10 de março. O álbum conta com os singles "Paz", "Vai Lá" e "Precípicios".

"Bem vindos à confusão dos últimos três anos da minha vida", resume a artista na apresentação do novo disco. "Caos" conta com 14 canções e duas colaborações especiais.

Na sexta-feira, Carolina Deslandes vai partilhar também o videoclipe para duas das canções - "Conta-me" e "Saia da Carolina" -, adianta a Sons Em Trânsito.

"Caos" sucede ao EP "Mulher", editado em 2020. O último álbum de Carolina Deslandes, "Casa", foi lançado em 2018.

No final do ano, a cantora vai apresentar o disco em dois concertos especiais: a 30 de novembro, Carolina Deslandes estreia-se na Altice Arena, em Lisboa, e a 7 de dezembro, a cantora sobe ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.