Na semana passada, Shakira foi uma das convidadas de Jimmy Fallon no "The Tonight Show". No talk show norte-americano, a cantora apresentou o tema "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ao lado de Bizarrap.

A atuação rapidamente chegou às redes sociais e soma milhares de partilhadas. No Youtube, o vídeo soma mais de novo milhões de visualizações.

Veja a atuação:

Com o fim do seu casamento com Gerard Piqué, Shakira decidiu apostar na sua carreira na música e lançar canções sobre a relação. Segundo o jornal espanhol Sport, a artista colombiana lucrou cerca de 21 milhões de euros com o lançamento de "Te Felicito", "Monotonía" e "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

Nas letras das canções, a artista fala abertamente sobre o fim da relação com o jogador de futebol. "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", lançada este ano, é o mais recente sucesso e soma mais de 351 milhões de reproduções no Spotify e 364 milhões de visualizações no Youtube.

"Te Felicito", o primeiro tema editado por Shakira depois do divórcio, já ultrapassou os 500 milhões de 'streams' no Spotify. Já "Monotonía", com Ozuna, soma mais de 258 milhões de plays.